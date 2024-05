Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 83,46 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 83,46 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 83,22 EUR. Mit einem Wert von 84,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 125.318 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 84,90 EUR erreichte der Titel am 21.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,73 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,18 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2027 6,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

