Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 59,56 EUR ab. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 59,18 EUR. Bei 59,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.966 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 90,96 EUR erreichte der Titel am 25.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 34,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,56 EUR am 29.04.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,38 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.05.2022. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.968,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

