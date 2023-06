Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Henkel 62,64 EUR

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 71,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.581 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,75 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,50 EUR aus.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

