Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Henkel vz

Die Henkel vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 72,14 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 72,02 EUR. Bei 72,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.838 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Gewinne von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,16 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.509,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.092,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,49 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

