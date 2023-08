Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Henkel vz konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 72,16 EUR. Bei 72,16 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 71,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 40.842 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Gewinne von 9,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 59,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 69,00 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,24 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

