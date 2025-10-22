DAX24.274 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

22.10.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 71,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,40 EUR -0,50 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 71,82 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,66 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.795 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 18,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,74 Prozent.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 80,67 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
