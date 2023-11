Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 70,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.699 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,86 Prozent. Am 09.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,50 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 69,55 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 5.609,00 EUR, gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

