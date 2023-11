Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 70,42 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 70,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.877 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,96 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,55 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.642,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

