Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 71,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 71,34 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.918 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,06 EUR am 27.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.642,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer