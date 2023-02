Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:06 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,22 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 5.480 Aktien.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 22,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 08.11.2022. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Henkel vz am 07.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 3,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie fester: Russland-Geschäfts soll noch im ersten Quartal verkauft werden

Wie Experten die Henkel vz-Aktie im Januar einstuften

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA