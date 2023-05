Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Henkel 68,42 EUR

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 77,10 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,52 EUR nach. Bei 77,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 64.662 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2022 auf bis zu 57,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 66,77 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

Henkel-Aktie steigt auf Jahreshoch - SocGen-Studie äußerst sich optimistisch

Henkel-Aktie abverkauft: Henkel steigert Umsatz - Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt

