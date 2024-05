Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 83,38 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 83,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 83,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.774 Henkel vz-Aktien.

Am 21.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,82 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 20,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 14.08.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 6,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

