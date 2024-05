Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 83,74 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 83,74 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 84,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 83,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.354 Henkel vz-Aktien.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,39 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,18 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 6,16 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

