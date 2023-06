Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Freitagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Henkel 63,44 EUR

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 71,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 71,82 EUR. Bei 71,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.510 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,11 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 22,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,50 EUR.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Aktie aus.

