Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 72,08 EUR zu. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,32 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.269 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,98 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.509,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Henkel vz abgeworfen

Henkel-Aktie gewinnt: Henkel zieht Jahresprognosen an

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Henkel vz-Investment eingefahren