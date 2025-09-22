Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 71,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,06 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 71,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.529 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 18,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit Abgaben von 8,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

