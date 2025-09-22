Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Henkel vz

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 69,00 EUR ab.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 69,00 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 68,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 511.538 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,26 Prozent. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Sector Perform für Henkel vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingefahren

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform