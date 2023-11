Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70,90 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 70,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,28 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,88 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.521 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2023 auf bis zu 63,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.

