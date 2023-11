Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,18 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.982 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,08 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.609,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.642,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,40 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste