Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Das Papier von Henkel vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 65,00 EUR ab. Bei 64,96 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.513 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,98 EUR erreichte der Titel am 27.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 17,70 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,56 EUR am 29.04.2022. Mit einem Kursverlust von 14,92 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 5.642,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

