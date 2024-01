Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Mittag

So bewegt sich Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,62 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 71,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,82 EUR aus. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,22 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,70 EUR. Bisher wurden heute 32.223 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.01.2023 Kursverluste bis auf 64,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 11,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

