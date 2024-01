Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 71,46 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,46 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,22 EUR ab. Bei 71,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.327 Stück gehandelt.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,33 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 64,06 EUR fiel das Papier am 27.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 10,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

