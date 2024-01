Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 71,42 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 71,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 71,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.059 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Am 27.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,36 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.642,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Henkel vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,35 EUR im Jahr 2023 aus.

