Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,64 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 72,64 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.467 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Gewinne von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,31 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,30 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,98 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Henkel vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

