Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 83,68 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 83,68 EUR. Bei 83,78 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.842 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 84,90 EUR. Gewinne von 1,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 21,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,16 EUR je Henkel vz-Aktie.

