Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 24.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 60,06 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,24 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 88.341 Stück.

Bei einem Wert von 90,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Mit Abgaben von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,38 EUR aus.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 15.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Henkel vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je Henkel vz-Aktie.

