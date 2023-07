Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Montagmittag ins Minus

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,58 EUR abwärts.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 70,58 EUR. Bei 70,52 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.226 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,24 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

