Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 70,20 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 70,20 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,96 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 93.523 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,31 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 67,09 EUR angegeben.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.092,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,08 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

