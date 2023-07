Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 70,54 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,54 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,52 EUR ab. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.449 Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 59,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 16,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,09 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.092,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 EUR je Henkel vz-Aktie.

