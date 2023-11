Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 70,84 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 70,84 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.439 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2023 auf bis zu 63,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 12,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 69,55 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

