Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 70,74 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 70,74 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 70,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.933 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 11,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,06 EUR am 27.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

