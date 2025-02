Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Dienstagnachmittag ein

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 83,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 83,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 83,00 EUR. Bei 84,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 365.374 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. 4,12 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 19,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen