Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Montagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 73,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 73,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,06 EUR. Mit einem Wert von 72,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 68.577 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,83 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 71,45 EUR.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

