Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,12 EUR

-2,79% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 71,96 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 71,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,50 EUR. Zuletzt wechselten 162.857 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 76,16 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2022 (56,56 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,23 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 07.03.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 5.976,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie gibt nach: CEO verteidigt Verkauf des Russland-Geschäfts und macht Hoffnung für das erste Quartal

Henkel-Aktie gibt nach: Henkel verkauft Russland-Geschäft für Millionenbetrag

Henkel-Aktie profitiert: Henkel-Chef erwartet baldigen Verkauf des Russland-Geschäfts

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA