Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,52 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 72,52 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,32 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 73,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.486 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,71 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,16 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,30 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,72 EUR je Henkel vz-Aktie.

