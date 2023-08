Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Henkel vz-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,08 EUR an der Tafel.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 71,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,06 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.606 Stück gehandelt.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,38 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,98 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Henkel vz bedeutet

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Henkel vz abgeworfen

Henkel-Aktie gewinnt: Henkel zieht Jahresprognosen an