Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,30 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 72,30 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,32 EUR zu. Mit einem Wert von 72,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.094 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 9,05 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 69,00 EUR.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

