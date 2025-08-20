Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 73,66 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 73,66 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,46 EUR nach. Mit einem Wert von 74,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.371 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,15 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,02 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.
Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen
Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen