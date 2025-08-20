Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 73,66 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 73,66 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,46 EUR nach. Mit einem Wert von 74,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.371 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,15 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,02 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen