Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,44 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,72 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 68,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.525 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 68,00 EUR.

Am 08.11.2022 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.642,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.958,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,02 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

