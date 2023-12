Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 72,84 EUR. Bei 72,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.833 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,08 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 15,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 70,36 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün