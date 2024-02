Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Nachmittag

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 70,32 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 70,32 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 70,48 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,08 EUR. Bisher wurden heute 51.705 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,45 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

