Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 70,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 70,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,34 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,08 EUR nach. Bei 70,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 6.607 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 10,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,54 Prozent.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,45 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

