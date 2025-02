Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 84,18 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 84,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 84,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,40 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 360.988 Stück gehandelt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 86,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 3,25 Prozent Luft nach oben. Am 04.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,35 EUR je Aktie.

