Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag billiger

Henkel vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,40 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 83,40 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 83,20 EUR. Bei 83,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 534.179 Stück gehandelt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 86,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,22 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2024 Kursverluste bis auf 66,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,83 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt am Mittag um Schlusskurs des Vortages