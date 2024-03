Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Henkel vz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 73,74 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 73,74 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,14 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 73,62 EUR. Bei 73,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.654 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 10,66 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,45 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen