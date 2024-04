Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 73,26 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 73,26 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 73,56 EUR zu. Bei 72,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.890 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 73,30 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5,61 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5,98 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

