Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht am Vormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,74 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,74 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,70 EUR. Bisher wurden heute 6.453 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 20.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 EUR je Henkel vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,30 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 5,61 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

