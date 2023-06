Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 71,88 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 71,88 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,74 EUR. Bei 72,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.283 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. 9,68 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,32 EUR am 01.07.2022. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 23,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Beiersdorf-Aktie deutlich im Plus: Positive Analystenstimmen sorgen für Kauflaune

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial