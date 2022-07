Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag in Grün

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 61,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 61,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,30 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 137.633 Aktien.

Am 12.08.2021 markierte das Papier bei 88,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 8,63 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,19 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.05.2022 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,86 Prozent auf 5.092,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.999,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,59 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

