Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 69,78 EUR nach.

Um 11:48 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 69,78 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,72 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.765 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 11,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 59,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,28 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,09 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Henkel vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Aktie aus.

